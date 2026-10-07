Губернатор Кондратьев назначил врио глав четырех сельских поселений Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил временно исполняющих полномочия глав четырех сельских поселений в Гулькевичском, Кущевском и Тихорецком районах. Об этом говорится в постановлении губернатора края №665, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».

В Комсомольском сельском поселении Гулькевичского муниципального района врио главы назначен Сергей Инышаков. Кисляковское сельское поселение Кущевского муниципального района возглавила в статусе врио Нелли Ивасенко.

В Первомайском сельском поселении Кущевского района временно исполняющей полномочия главы стала Ольга Шебеко. В Парковском сельском поселении Тихорецкого муниципального района врио главы назначен Сергей Ткаченко.

Постановление подписано 7 октября. Документ вступает в силу со дня подписания.

Валерий Климов