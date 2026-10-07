В казанской компании «Аркада Строй Универсал» сменился генеральный директор

Казанская строительная компания «Аркада Строй Универсал» сменила генерального директора. Вместо Наиля Губайдуллина должность занял Андрей Кузьмин, следует из данных Rusprofile.

ООО «Аркада Строй Универсал» зарегистрировано в Казани в 2015 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. По итогам прошлого года выручка компании составила 7,5 млрд руб. против 7,7 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль выросла с 54,1 млн до 54,3 млн руб.

Анна Кайдалова