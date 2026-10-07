В ДТП на трассе Ростов — Ставрополь погибли три человека

Три человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе Ростов — Ставрополь в Песчанокопском районе Ростовской области. Авария произошла вечером 6 октября на 137-м км автодороги, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, столкнулись Volkswagen Polo и Volvo XC60. Водитель Volkswagen 1985 года рождения, его пассажир 1962 года рождения и водитель Volvo 1954 года рождения погибли на месте.

Пассажир Volvo, также 1954 года рождения, получил телесные повреждения.

Валерий Климов