Стартовали общественные обсуждения нового Генплана столицы Удмуртии

«Участники общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; официального сайта или информационных систем; в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений»,— указывается в сообщении.