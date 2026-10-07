Снабженца санатория в Белокурихе будут судить за коррупцию
В Алтайском крае завершено расследование дела снабженца одного из санаториев Белокурихи, который обвиняется в коррупции. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
По версии следствия, в период с 2019 года по 2025 год снабженец получал «откаты» за заключение договоров поставки товаров и их приемку, общая сумма подношений составила свыше 2 млн руб. Деньги поступали на его банковский счет.
В отношении снабженца возбудили уголовное дело по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере), ему грозит лишение свободы на срок от пяти до девяти лет.