Снабженца санатория в Белокурихе будут судить за коррупцию

В Алтайском крае завершено расследование дела снабженца одного из санаториев Белокурихи, который обвиняется в коррупции. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 2019 года по 2025 год снабженец получал «откаты» за заключение договоров поставки товаров и их приемку, общая сумма подношений составила свыше 2 млн руб. Деньги поступали на его банковский счет.

В отношении снабженца возбудили уголовное дело по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере), ему грозит лишение свободы на срок от пяти до девяти лет.

Илья Николаев