В Ставропольском крае 15 сотрудников Ространснадзора обвинили в коррупции

В Ставропольском крае 15 бывшим сотрудникам территориального отдела автодорожного надзора МТУ Ространснадзора по СКФО предъявили обвинения в получении, даче и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

По версии следствия, коррупционная схема действовала в 2024 году. Начальник территориального отдела получил от пяти подчиненных более 3,9 млн рублей за попустительство по службе. В ходе расследования следователи установили причастность к схеме еще девяти сотрудников управления.

Следствие считает, что с января по июнь 2024 года 14 сотрудников отдела передавали начальнику по 30 тыс. рублей за каждый отработанный день. Деньги они получали от водителей грузовиков на специализированных постах в Кочубеевском, Нефтекумском и Минераловодском округах. Взамен перевозчиков не привлекали к административной ответственности. Общая сумма переданных начальнику средств превысила 5,6 млн рублей.

Фигурантам предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере, получении взятки группой лиц по предварительному сговору, даче взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Преступную деятельность, по данным СКР, удалось пресечь при взаимодействии следователей ведомства с оперативными сотрудниками краевых управлений ФСБ и МВД. По ходатайству следствия на имущество обвиняемых наложен арест для обеспечения исполнения возможного приговора.

Сейчас следователи проводят мероприятия по закреплению доказательств по делу.

Валерий Климов