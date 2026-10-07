В ЮФО в 1,5 раза выросли продажи горячих напитков

Категория горячих напитков стала лидером по темпам роста доли в продажах федеральных торговых сетей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах по итогам первого полугодия 2026 года. Показатель вырос на 57,57%, до 0,32% в структуре продаж, сообщил «Эксперту Юг» директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов.

В пятерку категорий с наибольшим ростом доли также вошли слабосоленая рыба — рост на 50,99%, до 0,08%, копченая рыба (+44,44%, до 0,07%), молочные десерты (+28,86%, до 0,55%) и груши (+27,36%, до 0,25%). Наибольшее снижение показателя зафиксировано у сладкого перца — на 25,04%, до 0,14%. Доля смесей молочных сократилась на 18,41%, до 0,05%, прохладительных напитков — на 18,07%, до 1,21%, стейков — на 17,83%, до 0,07%, сырокопченых и сыровяленых колбас — на 16,36%, до 0,13%.

Исследование основано на данных о продажах в основных федеральных торговых сетях ЮФО и СКФО. По словам господина Ардалионова, заметной региональной специфики в динамике потребления в этих округах не наблюдается: категории, демонстрирующие рост и снижение, в целом соответствуют общероссийским тенденциям. «В России в целом не существует ярко выраженной региональной специфики касательно динамики потребления, страна в этом плане достаточно однородна»,— отметил аналитик.

Вячеслав Рыжков