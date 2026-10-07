В Черноземье 9 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +21°C
08.10.2026, 00:00
В пятницу, 9 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +12°C до +21°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +14°C, днем поднимется до +21°C, вечером опустится до +17°C, а ночью будет +15°C. Ветер до 7 м/с.
В Воронеже утром будет +14°C, днем воздух прогреется до +20°C, вечером ожидается +17°C, а ночью температура опустится до +15°C. Ветер до 4 м/с.
В Курске утром ожидается +13°C, днем будет до +20°C, вечером — +18°C, а ночью температура опустится до +14°C. Ветер до 7 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +12°C, днем поднимется до +19°C, вечером будет +16°C, а ночью столбик термометра покажет +14°C. Ветер до 5 м/с.
В Орле утром ожидается +12°C, днем — +19°C, вечером столбик термометра покажет до +17°C, а ночью — +13°C. Ветер до 7 м/с.
В Тамбове утром будет +12°C, днем — +20°C, вечером — +16°C, а ночью столбик термометра опустится до +14°C. Ветер до 5 м/с.