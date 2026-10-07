Суд оставил без изменения решение по делу экс-зампрокурора Казани

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева и других фигурантов дела о взятках. Сроки наказания им не сократили, сообщила пресс-служба суда.

Ранее Гумера Нафиева приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 5 млн руб. Также его лишили чина советника юстиции и звания заслуженного юриста Татарстана.

Изменения коснулись режима содержания Владимира Бойкова: вместо строгого режима ему назначили общий. Ранее его приговорили к 10 годам колонии и штрафу в 6 млн руб.

По версии следствия, фигуранты дела получили от отца Александра Кондратенкова, бенефициара обанкротившейся страховой компании «НАСКО», 132 млн руб. за содействие в прекращении уголовного дела в отношении сына. Гумеру Нафиеву, согласно материалам дела, достался 1 млн руб.

Анна Кайдалова