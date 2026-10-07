Более 1,2 тысячи юношей в Удмуртии направят на военную службу этой осенью
07.10.2026, 10:06
Около 9 тыс. юношей в Удмуртии вызовут на мероприятия осеннего призыва, порядка 1,25 тыс. из них направят на военную службу этой осенью. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
В Удмуртии работают 30 муниципальных призывных комиссий и одна республиканская. В течение года призывники проходили медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор. По словам военного комиссара Удмуртии Рустама Маликова, это позволило равномерно распределить нагрузку на призывные пункты.
Мероприятия призыва проводятся с использованием Реестра воинского учета. Повестки направляются как в бумажном виде, так и в электронном — в виде уведомлений на портале «Госуслуги». Актуализировать данные можно через личный кабинет на сайте «реестрповесток.рф» или в МФЦ.
Первые отправки призывников начнутся 10 октября. Занятые на уборочных работах будут отправляться с 15 октября. Для педагогических работников отправка пройдет с 1 мая по 15 июля 2027 года. Срок службы составляет 12 месяцев.
Больше всего призывников из Удмуртии направят в Сухопутные войска — 44,5%. Еще 14,7% будут служить в войсках национальной гвардии, 9,5% — в Воздушно-космических силах, 8,8% — в Ракетных войсках стратегического назначения. В Военно-морской флот направят 4,7%, в Воздушно-десантные войска — 4,8%, в пограничные войска — 2,5%, в спасательные воинские формирования МЧС — 1,2%.
Рустам Маликов подчеркнул, что призывники для выполнения задач СВО в ДНР и ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также на территорию Украины направляться не будут. Воинские части, по его словам, сейчас комплектуются контрактниками.