Более 1,2 тысячи юношей в Удмуртии направят на военную службу этой осенью

Мероприятия призыва проводятся с использованием Реестра воинского учета. Повестки направляются как в бумажном виде, так и в электронном — в виде уведомлений на портале «Госуслуги». Актуализировать данные можно через личный кабинет на сайте «реестрповесток.рф» или в МФЦ.