Утром 7 октября в Сочи топливо доступно на 47 АЗС

По состоянию на 09:00 мск 7 октября топливо на территории Сочи доступно к продаже на 47 заправках. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно информации, предоставленной топливными операторами, АИ-100 есть только на 9 АЗС, АИ-95 доступен на 32 станциях, АИ-95 есть на 31 заправке, дизельное топливо — на 35 АЗС, СУГ — на 11.

Жители и гости Сочи могут узнать актуальные данные о наличии топлива на заправках города на официальных сайтах и в приложениях «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».

Алина Зорина