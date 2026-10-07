На строительство базы тепличного хозяйства в Казани направят еще 1,7 млрд рублей
На выполнение строительно-монтажных работ на базе механизации и тепличного хозяйства по улице Даурской в Казани из бюджета Татарстана выделили 1,7 млрд руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В Казани на строительство базы тепличного хозяйства направят еще 1,7 млрд рублей
Фото: Пресс-служба Госстройнадзора Татарстана
Работы проведут в рамках второго и третьего этапов строительства. Завершить их и ввести объект в эксплуатацию планируется до декабря следующего года.
Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».
Ранее, в прошлом году, в рамках первого этапа строительства были построены административно-бытовой корпус тепличного хозяйства и теплица.
Застройщиком объекта является МКУ «Управление капитального строительства и реконструкции ИК МО г. Казани», генподрядчиком — ГУП РТ «Татлизинг», генпроектировщиком — ООО «Консоль».