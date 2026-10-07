В Новороссийске топливо отпускают 30 АЗС

По состоянию на 09:00 мск 7 октября в Новороссийске отпускают топливо 30 автозаправочных станций. По решению собственников на всех АЗС введены ограничения: топливо отпускают только в баки и не более 30, 40, 50 или 60 литров на один автомобиль, сообщили в городской администрации.

АИ-100 в наличии нет, АИ-95 доступен на 5 станциях, АИ-92 — на 7, дизельное топливо — на всех 30. Еще 5 АЗС временно не отпускают топливо.

Работающие АЗС находятся: «Роснефть» — пр. Дзержинского (ДТ; по топливным картам — АИ-92, АИ-95); тер. Цемдолина, ул. Ленина (АЗС на выезде из города — АИ-92, АИ-95, ДТ); тер. Кирилловка (АИ-92, ДТ; по топливным картам — АИ-95); п. Верхнебаканский (АИ-92, ДТ; для спецтранспорта по топливным картам — АИ-95); «Лукойл» — пр. Дзержинского (ДТ); ст. Раевская (ДТ); тер. Цемдолина, ул. Ленина (на АЗС рядом с развязкой — ДТ; для спецтранспорта по топливным картам — АИ-92, АИ-95; на АЗС на выезде из города — ДТ); ул. Суворовская (ДТ; для спецтранспорта по топливным картам — АИ-92, АИ-95); ул. Куникова (АИ-95, ДТ); Сухумское шоссе (ДТ); с. Глебовское (ДТ); «Газпром» — ст. Натухаевская (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Газпромнефть» — с. Гайдук (на 2 АЗС — ДТ); Сухумское шоссе (ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает до 23:00); «Татнефть» — п. Верхнебаканский (ДТ); «Уфим-нефть» — на всех АЗС — ДТ; PNB — с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ; технический перерыв с 23:45 до 00:10); АЗС «Кристина» — ул. Шиллеровская (АИ-92, ДТ); АЗС «Ягуар» — ст. Натухаевская, ул. Шоссейная (ДТ); АЗС ООО «ВАМ» — Сухумское шоссе (ДТ).

На АЗС на тер. Цемдолины («Роснефть» рядом с развязкой) топливо отпускают для спецтранспорта по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения АЗС.

Алина Зорина