Лечение кариеса в Ростове-на-Дону стоит в среднем около 6,7 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону лечение кариеса в среднем обходится в 6,7 тыс. руб., что немного ниже среднего показателя по городам-миллионникам — 6,8 тыс. руб. При этом с учетом средней зарплаты Ростов оказался в числе городов, где лечение зубов обходится жителям дороже относительно доходов: на одну среднюю зарплату приходится около 11–12 процедур. Такие данные приводит 2ГИС по итогам анализа стоимости стоматологических услуг в крупнейших городах России.

Удаление зуба в Ростове-на-Дону в среднем стоит 4,45 тыс. руб. Для сравнения, средняя стоимость этой процедуры в городах-миллионниках составляет 4,38 тыс. руб. Дороже всего удалить зуб в Москве — 6 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 5,45 тыс. руб., Казани и Воронеже — по 5 тыс. руб. Самые низкие цены зафиксированы в Омске — 2,53 тыс. руб., Волгограде — 3 тыс. руб. и Перми — 3,69 тыс. руб.

При этом Ростов-на-Дону стал лидером среди городов-миллионников по росту числа стоматологических компаний за последние три года. С сентября 2023 года по сентябрь 2026-го их количество увеличилось на 14,2%. Краснодар за тот же период прибавил 13,7%, Красноярск — 10,4%. Ростов также сохраняет наиболее высокую динамику на коротком горизонте: только за последний год число стоматологических компаний выросло на 6,8%. В целом в городах-миллионниках рынок за три года увеличился на 5,2%, до 11 568 компаний.

Вячеслав Рыжков