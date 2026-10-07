Лечение кариеса в Краснодаре в среднем обходится в 7 тысяч рублей

В Краснодаре лечение кариеса обходится в среднем в 7 тыс. руб., что выше среднего показателя по городам-миллионникам, где стоимость первичного приема у стоматолога и лечения с установкой пломбы составляет 6,8 тыс. руб. Такие данные приводит 2ГИС по итогам анализа цен на стоматологические услуги в крупнейших городах России.

Дороже всего лечение кариеса стоит в Москве — 9,7 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 9,5 тыс. руб. и Казани — 8 тыс. руб. В Краснодаре показатель составил 7 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — 6,7 тыс. руб. При этом с учетом средней зарплаты лечение кариеса относительно доходов дороже всего обходится жителям Воронежа, Ростова-на-Дону и Челябинска — на среднюю зарплату там приходится около 11–12 таких визитов.

Удаление зуба в Краснодаре в среднем стоит 4,5 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — 4,45 тыс. руб., при среднем показателе по миллионникам в 4,38 тыс. руб. Самая высокая стоимость удаления зафиксирована в Москве — 6 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 5,45 тыс. руб. и Казани с Воронежем — по 5 тыс. руб.

Одновременно Краснодар оказался в числе городов с наиболее заметным ростом числа стоматологических клиник. За три года, до сентября 2026 года, их количество увеличилось на 13,7%. Быстрее рынок рос только в Ростове-на-Дону, где число компаний, оказывающих стоматологические услуги, прибавило 14,2%. За последний год Краснодар также показал один из наиболее высоких темпов роста — 4,5%, уступив Ростову-на-Дону, где показатель составил 6,8%. В целом в городах-миллионниках за три года число стоматологических компаний выросло на 5,2%, до 11 568.

Вячеслав Рыжков