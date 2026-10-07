В Анапе топливо доступно на 26 АЗС

По данным на 09:30 мск 7 октября в Анапе топливо доступно к продаже на 26 автозаправочных станциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

АИ-92 есть в наличии на 22 станциях, АИ-95 доступен на 20 АЗС, АИ-100 в наличии нет, дизельное топливо можно приобрести на 26 заправках. На 12 АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо доступно только по специальным топливным картам и для спецтранспорта.

На 18 станциях есть ограничения по отпуску топлива в баки по литражу (92 и 95 по 30 л — на 12 АЗС; 92, 95 и ДТ по 40 л — на 4 АЗС; ДТ по 50 л — на 3 АЗС; ДТ по 60 л — на 5 АЗС). Жителей и гостей города просят не закупать топливо впрок. Это поможет обеспечить его доступность для всех и сократить очереди на заправках.

Алина Зорина