Сибирская Ривьера: в Шерегеше появится самый большой термальный комплекс Кузбасса
08.10.2026, 06:24
В Шерегеше появится новая точка притяжения, которая будет работать круглый год. Компания «УГМК-Застройщик» завершила возведение второго отеля, жемчужиной которого станет термальный комплекс площадью 2,7 тыс. квадратных метров. Это будет самое большое термальное пространство в Кузбассе с открытым подогреваемым бассейном.
Проект решает ключевую задачу сибирского туризма, создавая в Шерегеше новый якорь для межсезонья: теперь комплекс станет самостоятельным поводом для поездки, когда катание еще не началось или уже закончилось.
— Мы уходим от стереотипа, что Шерегеш — это исключительно про катание, подъемники и апре-ски, — отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. — Сегодня гость ищет качественный круглогодичный отдых. С новым термальным комплексом поездка в Кузбасс получит новый смысл: теперь сюда можно будет приехать просто ради выходных в горах, качественного пара и релакса в бассейне, даже если вы ни разу не встали на сноуборд или лыжи.
Концепция пространства построена на контрасте средиземноморской эстетики курортов с сибирской природой.
— Хочется цвета, яркости, чтобы глаз отдохнул от монохромной зимы, — рассказывает дизайнер Ирина Добронравова. — Яркая мебель и детали интерьера на фоне белого снега, гор и хвои. Нам нужны живые локации, где каждый кадр в телефоне хочется сохранить. Пространство визуально объединит первые два корпуса отеля «Шермонт» и при этом лаконично впишется в архитектурный ансамбль всего комплекса.
Центральным элементом станет открытый подогреваемый бассейн площадью 420 кв. м. Комфортная температура воды будет поддерживаться круглый год. Внутри гостей ждут водопады и мощные струи аквамассажа. За техническую реализацию отвечает компания, имеющая опыт создания спа и бассейнов от Крыма до Петропавловска-Камчатского, а также на островах — Бали и Кипре.
— Здесь установлено больше сорока водных аттракционов: со всех сторон бьют мощные форсунки, скрытые потоки массируют спину, пока тело просто лежит на воде, — делится генеральный директор компании Антон Бухтий. — Такого объема чистой энергии и такого размаха в Шерегеше еще не было. Это уже не просто термальный комплекс, а полноценный водный курорт, где можно зависнуть на весь день и ни разу не заскучать.
Летом терраса комплекса превратится в полноценный пляжный клуб: шезлонги, бар с прохладительными напитками и видом на горы создадут атмосферу южного курорта. На террасе также разместится отдельная сауна.
Из первого отеля гости попадут в зону бассейна по теплому закрытому переходу. Из второго отеля предусмотрен выплыв прямо из спа в открытый бассейн.
В велнес-зону войдут десять различных бань и саун. Первым откроется банный комплекс, состоящий из четырех парных: можжевеловой, травяной, русской парной и хаммама, откуда из панорамных окон открывается вид на Горную Шорию. Здесь есть возможность заказать индивидуальное и коллективное парение от мастеров.
Для любителей острых ощущений предусмотрены традиционные русские контрастные процедуры — обливные ведра с холодной водой. Гости для восстановления водного баланса могут воспользоваться чайной станцией. Из ресторана отеля также можно заказать еду и напитки в зону отдыха.
— Комплекс предлагает разнообразный выбор спа-услуг. Гостям будут доступны классические массажные уходы, а также аутентичные балийские и тайские спа-ритуалы, — рассказывает руководитель проекта спа Ольга Денисова. — Направления варьируются от глубокой работы с мышцами после катания до расслабляющих практик, релаксации и лимфодренажных техник, например, после долгого переезда или перелета.
Уже сегодня в отеле «Шермонт» работают два эксклюзивных спа-пространства. Они подходят для семейного отдыха или визита компанией друзей: здесь есть русская баня, хаммам и купели.
— Мы хотели создать не просто спа-пространство, а настоящее ощущение русской бани с ее душой, — делится автор проекта, дизайнер Ирина Добронравова. — Только натуральные материалы, декор в виде огромных веников из алтайских и шорских трав под потолком. В центре комнаты отдыха гостей встречает самовар с ароматным чаем. Это игровая история, запоминающийся декор, который дает тот самый вау-эффект еще до того, как гости переступили порог парной.
Проект ориентирован не только на постояльцев «Шермонта». Руководство отеля подчеркивает: комплекс открыт для всех гостей курорта. Чтобы сделать отдых доступным, предусмотрена гибкая тарифная сетка в зависимости от времени посещения, а также программа лояльности.
Открытие термального комплекса запланировано 1 декабря 2026 года.
Утром сюда можно зайти взбодриться перед открытием трасс, а вечером — восстановить мышцы после целого дня на горе Зеленой.
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