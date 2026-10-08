Сибирская Ривьера: в Шерегеше появится самый большой термальный комплекс Кузбасса

— Здесь установлено больше сорока водных аттракционов: со всех сторон бьют мощные форсунки, скрытые потоки массируют спину, пока тело просто лежит на воде, — делится генеральный директор компании Антон Бухтий. — Такого объема чистой энергии и такого размаха в Шерегеше еще не было. Это уже не просто термальный комплекс, а полноценный водный курорт, где можно зависнуть на весь день и ни разу не заскучать.