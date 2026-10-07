В Новороссийске ограничат движение транспорта на улице Портовой

10 октября в Новороссийске временно ограничат движение всех видов транспорта на улице Портовой. Мера будет действовать с 09:00 до 20:00 мск в районе дома № 12. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Ограничения вводят в связи с необходимостью демонтажа аварийных участков галереи ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». Для жителей и гостей города организуют объездной маршрут.

Граждане на легковом транспорте и автобусах смогут объехать место ограничения по улице Магистральной в Новороссийске. Маршрутом для подъезда грузового транспорта общей массой более 3,5 т к дому № 12 на улице Портовой станут автомобильные дороги по улицам Мира и Судостальской.

«Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать маршруты своего передвижения с учетом указанных ограничений», — заявили в мэрии.

Алина Зорина