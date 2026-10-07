Победивший на довыборах в горсовет Красноярска кандидат получил мандат
Фракция «Единой России» (ЕР) в горсовете Красноярска увеличилась до 28 человек. Депутатский мандат получил участник СВО Дмитрий Работников, сообщила пресс-служба муниципального парламента.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Соответствующее решение приняла внеочередная сессия горсовета. Она состоялась 6 октября. Сотрудник фонда «Защитники Отечества» Дмитрий Работников в качестве кандидата от ЕР выиграл довыборы в одномандатном округе №11, набрав 4,9 тыс. голосов и значительно опередив конкурентов. Довыборы стали необходимыми после того, как в октябре 2025 года депутатских полномочий досрочно был лишен Вячеслав Дюков.
По данным сайта горсовета, два депутата представляют ЛДПР, по одному — КПРФ и «Зеленых».