Победивший на довыборах в горсовет Красноярска кандидат получил мандат

Фракция «Единой России» (ЕР) в горсовете Красноярска увеличилась до 28 человек. Депутатский мандат получил участник СВО Дмитрий Работников, сообщила пресс-служба муниципального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Соответствующее решение приняла внеочередная сессия горсовета. Она состоялась 6 октября. Сотрудник фонда «Защитники Отечества» Дмитрий Работников в качестве кандидата от ЕР выиграл довыборы в одномандатном округе №11, набрав 4,9 тыс. голосов и значительно опередив конкурентов. Довыборы стали необходимыми после того, как в октябре 2025 года депутатских полномочий досрочно был лишен Вячеслав Дюков.

По данным сайта горсовета, два депутата представляют ЛДПР, по одному — КПРФ и «Зеленых».

Валерий Лавский