В КБР скончался второй сотрудник ФСИН, пострадавший при нападении на конвой

В Кабардино-Балкарии в больнице скончался сотрудник ФСИН, получивший ранение при нападении заключенного на конвой в поезде «Владикавказ — Адлер». Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний.

Нападение произошло 2 октября во время этапирования заключенных. Один из них завладел огнестрельным оружием и открыл стрельбу по сотрудникам конвоя. Один сотрудник погиб на месте, еще трое получили ранения. Нападавшего ликвидировали ответным огнем.

Таким образом, число погибших сотрудников ФСИН увеличилось до двух. Руководство ведомства сообщило, что окажет необходимую помощь родным и близким умершего в больнице сотрудника.

По факту нападения возбуждены уголовные дела по статьям о хищении огнестрельного оружия, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с применением опасного для жизни и здоровья насилия, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Валерий Климов