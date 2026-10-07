Более 20 рейсов задержаны в аэропорту Сочи после снятия ограничений

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 08:50 мск, в авиагавани задерживаются 26 рейсов. Ограничения на полеты сняли около 08:45 мск, сообщает пресс-служба аэропорта.

Ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

Утром 7 октября на вылет в аэропорту Сочи задерживаются 11 рейсов. Самолеты должны направиться в Москву, Сургут, Саратов, Казань, Киров и Батуми. Отмененных рейсов нет.

На прилет задерживаются 15 рейсов. Самолеты должны прибыть в Сочи из Москвы, Ярославля, Тбилиси, Сургута, Саратова, Казани, Батуми, Екатеринбурга, Кирова и Саранска. Отменен рейс A4-6119 из Минеральных Вод.

Алина Зорина