Сдачу складского комплекса «Байкал Сервис» на Дону перенесли минимум на год

Строительство крупного логистического объекта в Мясниковском районе Ростовской области затянется на год сверх первоначального плана. Федеральный перевозчик «Байкал Сервис» уведомил о переносе даты завершения работ на 2027 год — ранее запуск был намечен на 2026-й. Соответствующую информацию пресс-служба компании передала изданию РБК Ростов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Проект ведется в соответствии с утвержденным графиком, однако возникшие технические сложности потребовали перенести выполнение ряда работ на следующий год», — пояснили представители предприятия.

Возводимый объект относится к складской недвижимости высшей категории — класса А. Его общая площадь составляет 11,6 тыс. кв. м при высоте потолков 7,8 м. Площадкой для строительства выбрана Юго-Восточная промзона в Мясниковском районе. После выхода на полную мощность комплекс обеспечит занятость для 500 человек. Финансовые параметры вложений в проект компания не раскрывает.

Перенос сроков происходит на фоне заметного роста грузопотока через Донской регион. По данным пресс-службы, за девять месяцев 2026 года объем перевозок «Байкал Сервис» в Ростовской области увеличился примерно на 5% относительно показателей того же периода 2025-го. Участники рынка связывают такую динамику с изменением логистических маршрутов: регион фактически превратился в транзитный узел для снабжения новых российских территорий.

Сеть «Байкал Сервис» в Ростове-на-Дону представлена тремя действующими терминалами — Аксайским, на улице Вавилова и Западным, по данным на ноябрь 2025 года. Новый складской комплекс в Мясниковском районе должен существенно расширить присутствие компании в субъекте.

Сам перевозчик ведет историю с 1994 года. Основу бизнеса составляют автомобильные и авиадоставки сборных грузов по всей России, а также управление складской инфраструктурой. Сегодня сеть охватывает свыше 150 терминалов, через которые обслуживается более 50 тыс. населенных пунктов — как внутри страны, так и на территории Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Станислав Маслаков