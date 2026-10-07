В Новосибирске проходят испытания модифицированного пассажирского самолета SJ-100

Росавиация совместно со специалистами разработчика — ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») — проводит в Новосибирске сертификационные летные испытания модифицированного регионального пассажирского самолета SJ-100. Испытания проходят на воздушном судне, оснащенном бортовыми системами и комплектующими отечественного производства, сообщили в пресс-службе федерального агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В рамках программы специалисты оценивают характеристики вычислительной системы самолетовождения. «Для проведения летных испытаний выделено воздушное пространство, согласованы маршруты и определен порядок обслуживания воздушного движения. Суперджет уже выполнил несколько полетов, в ходе которых экипаж тестировал бортовые навигационные системы и точность определения местоположения самолета с использованием радиомаячного и дальномерного оборудования VOR/DME»,— уточнили в ведомстве.

SJ-100 — это импортозамещенная версия регионального самолета Sukhoi Superjet 100. Ранее сообщалось, что машина создается с максимальным использованием российских систем, узлов и агрегатов, включая двигатели ПД-8. Сертификационные испытания являются обязательным этапом перед началом серийных поставок лайнера российским авиакомпаниям.

Лолита Белова