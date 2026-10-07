Дагестан собрал с туристов на треть больше налогов несмотря на паводки 2026 года

Региональное министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана раскрыло финансовые итоги работы отрасли: с января по сентябрь 2026 года казна пополнилась за счет туристического налога на 37,2 млн рублей. Годом ранее за сопоставимый промежуток времени этот показатель составлял 28,5 млн руб., пишет РБК Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Дагестана Фото: пресс-служба главы Дагестана

По расчетам ведомства, совокупные годовые поступления по данной статье достигнут 58,2 млн рублей. Сам платеж был введен в начале 2025 года и на сегодняшний день охватывает 25 муниципальных образований, в том числе шесть городских округов республики.

Динамика турпотока при этом оказалась менее оптимистичной. За восемь месяцев 2026 года Дагестан приняли 1,3 млн путешественников — на 10–15% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В министерстве объясняют спад двумя факторами: весенними паводками, которые создали негативный информационный фон вокруг республики, и введением режима чрезвычайной ситуации. Тем не менее только за летние месяцы регион посетило порядка 900 тыс. человек.

«Если сравнивать с прошлым годом, то в начале года туда мы чуть просели и с июня месяца до настоящего времени уже наверстали и вышли на уровень прошлого года», — цитирует онлайн-издание представителя минтуризма Дагестана.



Примечательно, что ещё по итогам первого полугодия ведомство фиксировало троекратный рост налоговых поступлений по сравнению с базовым периодом. В разрезе населённых пунктов лидирующую позицию по объему собранного турналога занимает Махачкала, следом за ней располагаются Каспийск и Дербент.

Станислав Маслаков