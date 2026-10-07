Ставшего опекуном своей сестры участника СВО из Удмуртии уволили со службы
07.10.2026, 08:04
Участника СВО из Удмуртии уволили с военной службы после того, как он официально стал опекуном своей несовершеннолетней сестры, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в республике. Для этого военнослужащий обратился к омбудсмену Максиму Шумихину.
«В аппарате знали, что его отец погиб в бою два года назад. Тогда мать бойца обратилась за помощью к уполномоченному. По ее просьбе, встретив понимание командования, мы помогли вернуть единственного сына с передовой в тыл»,— говорится в сообщении.
В мае мать военнослужащего скоропостижно скончалась. Находясь на службе, солдат оформил необходимые документы и стал опекуном своей сестры. После запроса омбудсмена он покинул зону СВО.