Ставшего опекуном своей сестры участника СВО из Удмуртии уволили со службы

«В аппарате знали, что его отец погиб в бою два года назад. Тогда мать бойца обратилась за помощью к уполномоченному. По ее просьбе, встретив понимание командования, мы помогли вернуть единственного сына с передовой в тыл»,— говорится в сообщении.