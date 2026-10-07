В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Утром 7 октября в аэропорту Сочи введены временные ограничения на работу. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Службы аэропорта готовы возобновить работу сразу после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях.

В терминале, как и прежде, работает бесплатная комната матери и ребенка, а у санузлов находятся фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Пассажиров просят с уважением относиться к окружающим. Рекомендуется не занимать сиденья вещами и багажом и уступать места тем, кому сложнее стоять.

Актуальную информацию о рейсе можно отслеживать на онлайн-табло в терминале, на сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также в аудиообъявлениях.

Алина Зорина