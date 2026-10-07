В Ставрополе модернизировали 19 лифтов в шести домах за 60 миллионов рублей

Краевой фонд капитального ремонта Ставропольского края отчитался о завершении масштабного обновления лифтового парка в шести жилых многоэтажках краевого центра. Подъемное оборудование полностью заменили в домах по адресам: улица Ленина, 301; улица Пирогова, 682; улица Октябрьская, 229; улица Пушкина, 63; улица Маршала Жукова, 42311 и улица Некрасова, 82. Совокупные затраты на проведение работ достигли 60 млн руб., сообщает пресс-служба фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин / Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин / Коммерсантъ

Необходимость вмешательства была продиктована полным исчерпанием технического ресурса подъемных механизмов во всех шести зданиях. Это исключало возможность ограничиться точечным устранением неполадок — требовалась именно комплексная замена оборудования, а не его частичное восстановление.

В ходе капитального ремонта специалисты обновили всю цепочку механизмов, обеспечивающих движение и фиксацию кабины: лебёедку и электродвигатель, тяговые канаты, ограничитель скорости, направляющие конструкции. Параллельно заменялась электрическая составляющая — станция управления, кабельная инфраструктура и системы автоматики. Помимо технической «начинки», обновлению подверглись и элементы, с которыми непосредственно взаимодействуют жильцы: кабина, панели управления и осветительное оборудование.

Генеральный директор регионального оператора Павел Корниенко пояснил принципиальную позицию фонда в отношении подобных работ:

«Лифтовое оборудование нельзя оценивать только по тому, едет кабина сегодня или нет. За внешней исправностью стоит целая система механизмов и автоматики, от которой напрямую зависит безопасность пассажиров. Поэтому задача капитального ремонта — не отложить проблему ещё на несколько лет, а комплексно обновить оборудование там, где его ресурс исчерпан».

За период 2023–2025 годов региональный оператор обеспечил полную замену 199 лифтов в 81 многоквартирном доме. График ближайших лет предполагает продолжение работы в сопоставимых объемах. В 2026 году планируется обновить 51 лифт в 20 жилых зданиях — на эти цели предусмотрено 339,65 млн руб. Годом позже, в 2027-м, замена коснется 23 подъемников в 10 домах, а стоимость этого этапа составит 165,74 млн руб.

Станислав Маслаков