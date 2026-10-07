В Краснодаре 7 октября приостановят подачу газа на 13 улицах

Сегодня, 7 октября, с 9:00 до 17:00 в Краснодаре приостановят транспортировку газа из-за газоопасных работ на газопроводе высокого давления. Об этом сообщили в ЕДДС краевой столицы.

Ограничения затронут улицы: Измаильская, Генерала Петрова, Макеевская, Лисичанская, Верхоянская, Белогорская, Авангардная, Купчинская, Мариинская, Свирская, Кузбасская, Херсонская и Донецкая.

Под отключение попадут не все дома по указанным улицам, а некоторые из них. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по телефону 233-46-85.

Ранее, 6 октября, под временное отключение газоснабжения попали улицы имени Ломоносова, Новокузнечная, Березанская и Северная.

Алина Зорина