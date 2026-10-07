Напавшего на детей в лагере «Орленок» в Туве приговорили к принудительным работам

Суд Тувы приговорил к двум с половиной годам принудительных работ жителя Кызыла, напавшего на детей в лагере «Орленок». Из жалованья обвиняемого будет удерживаться 15% в доход государства, в пользу пострадавших с него взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 275 тыс. руб., рассказали в прокуратуре республики. В ведомстве заявили, что оспорят приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По материалам дела, в ночь на 21 июня 2026 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в корпус детского лагеря «Орленок» на озере Чагытай. Он разбудил спавших в комнате детей, бил их ногами и руками, угрожал убийством.

Нападавшего задержали работники лагеря и передали прибывшим сотрудникам полиции. Региональное управление Следственного комитета России предъявило ему обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Илья Николаев