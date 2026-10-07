Ростовскую компанию оштрафовали на 10 млн рублей

Прокуратура Октябрьского района Ростова-на-Дону сообщила о штрафе для неназванной коммерческой организации: по версии надзорного ведомства, ее директор передал 2 млн руб. сотруднику предприятия, чтобы тот помог компании получить преимущество на аукционе по поставке товаров. Деньги передавали с ноября 2021 года по февраль 2023-го. Прокурор возбудил дело об административном правонарушении, а суд назначил компании штраф в 10 млн руб. На имущество фирмы наложили арест, чтобы обеспечить исполнение наказания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В сообщении прокуратуры не названы ни компания, ни предприятие, чей сотрудник получил деньги, ни предмет и цена поставки. Ведомство также не указало номер аукциона, дату судебного решения и реквизиты дела. Поэтому связать историю с конкретной закупкой или участниками по открытым данным пока нельзя.

Прокуратура квалифицировала действия компании по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ — незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере. Эта норма охватывает передачу денег должностному лицу или человеку, выполняющему управленческие функции в организации, за действие в интересах компании. В данном случае речь, согласно прокуратуре, шла о влиянии на исход торгов в пользу поставщика. Сумма штрафа в пять раз превышает указанное вознаграждение. Статья 19.28 КоАП предусматривает ответственность именно для юридического лица; арест имущества прокуратура объясняет необходимостью обеспечить выплату штрафа.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в донской столице вынесли обвинительный приговор участнику группы сотрудников налоговых органов, которую обвиняли в получении взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает УФСБ России по Ростовской области. По данным оперативников, два бывших и один действующий сотрудник налоговой службы склонили директора коммерческой организации к передаче 10 млн руб. за снижение налоговых платежей с 52 млн до 15 млн руб. Участников группы задержали при передаче денег.

Станислав Маслаков