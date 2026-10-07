Число застреленных в Приангарье медведей превысило 400

В Иркутской области к 7 октября застрелили 414 медведей. За минувшие сутки в регионе добыли девять особей. В том числе в окрестностях города Ангарска, сообщила пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильдар Азюков / Коммерсантъ Фото: Ильдар Азюков / Коммерсантъ

По данным региональных властей, только 6 октября поступило 25 подтвержденных сообщений о появлении медведей. Наибольшее их число зафиксировано в Братском, Нижнеудинском, Усть-Илимском, Иркутском и Усть-Кутском районах, Ангарском городском округе.

Количество оперативных групп, которые занимаются регулированием численности медведей, увеличено в Иркутской области со 142 (327 человек) до 154 (360).

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале этой недели в Приангарье от нападения медведей скончались еще два человека, общее число погибших от выросло до пяти. С 18 сентября в Иркутской области действует режим повышенной готовности.

Александра Стрелкова