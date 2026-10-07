Регионы России и Узбекистана проведут совет в Омске

Следующий совет регионов России и Узбекистана пройдет в Омске в 2027 году. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Господин Мантуров и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев 6 октября в Фергане приняли участие в совете регионов двух государств. По данным сайта российского кабмина, он собрал более 500 представителей бизнеса, общественных организаций и органов власти.

Как писал «Ъ», в июле этого года в Омске прошел Форум межрегионального сотрудничества. Его провели президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Валерий Лавский