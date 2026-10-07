Суд Омска рассмотрит дело о незаконном выводе за рубеж 188 млн рублей

Омская полиция завершила расследование уголовного дела о незаконном выводе за рубеж 188 млн руб. по фиктивным контрактам. В качестве обвиняемой по нему проходит 49-летняя владелица торговой фирмы, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По материалам дела, в 2022—2023 годах предпринимательница незаконно перевела за рубеж 188 млн руб. на счета компаний в ОАЭ, Эквадоре, Кении, Колумбии, США и Киргизии под видом оплаты поставок цветов. «При этом в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемая представила документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов»,— рассказали в прокуратуре Омской области.

В отношении главы торговой фирмы правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов).

Илья Николаев