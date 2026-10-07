Елка, матчи «Рубина» и «Ак Барса, «Любовь и голуби» и Arctic Monkeys

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Ёлка

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Певица Ёлка

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

«От классики до рока»

8 октября в Филармонии им. Тукая выступит Государственный оркестр народных инструментов Татарстана под управлением Дмитрия Калинина. В программе — классические произведения, русские песни, авторские сочинения Калинина и мировые рок-хиты в фолк-рок аранжировках.

Стоимость билетов — от 600 рублей. (12+)

«Три тенора»

9 октября в ГБКЗ им. Сайдашева выступят «Итальянские теноры» — Джанлука Паганелли, Фабио Андреотти и Мауро Де Сантис. Выпускники итальянских консерваторий, гастролировавшие по Европе, Азии и США, и выступавшие в Римской опере, Ла Фениче и театре «Авалон». В 2020 году трио получило премию «Серебряная лоза» за лучшее оперное исполнение.

Стоимость билетов — от 2500 рублей. (6+)

«Майкл Джексон в исполнении струнного оркестра»

10 октября в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет трибьют-шоу «Майкл Джексон в исполнении струнного оркестра». Хиты короля поп-музыки от эпохи The Jackson 5 до последних дней исполнит струнный оркестр Hard Rock Orchestra.

Стоимость билетов — от 1800 рублей. (12+)

«Arctic Monkeys в исполнении струнного оркестра»

10 октября в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет трибьют-шоу Arctic Monkeys. Хиты от I Bet You Look Good on the Dancefloor и Old Yellow Bricks до Body Paint и Opening Night исполнит струнный оркестр Hard Rock Orchestra. Оригинальные исполнители в мероприятии не участвуют.

Стоимость билетов — от 1600 рублей. (12+)

Елка

11 октября в КЗ «Корстон» выступит певица Елка. В программе — хиты «Город обмана», «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Грею счастье», а также новые песни.

Стоимость билетов — от 4500 рублей. (12+)

«Хогвартс, Средиземье, Вестерос»

11 октября в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет концерт «Симфония трех миров. Хогвартс, Средиземье, Вестерос». Под мерцание тысячи свечей CGM Orchestra исполнит знаковые темы из «Гарри Поттера», «Игры престолов» и «Властелина колец», сопровождая их кадрами из фильмов на большом экране. В концерте участвуют 30 музыкантов.

Стоимость билетов — от 1600 рублей. (6+)