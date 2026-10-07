Елка, матчи «Рубина» и «Ак Барса, «Любовь и голуби» и Arctic Monkeys
Куда сходить и что посмотреть в Казани с 7 по 13 октября
Концерты
Певица Ёлка
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
«От классики до рока»
8 октября в Филармонии им. Тукая выступит Государственный оркестр народных инструментов Татарстана под управлением Дмитрия Калинина. В программе — классические произведения, русские песни, авторские сочинения Калинина и мировые рок-хиты в фолк-рок аранжировках.
Стоимость билетов — от 600 рублей. (12+)
«Три тенора»
9 октября в ГБКЗ им. Сайдашева выступят «Итальянские теноры» — Джанлука Паганелли, Фабио Андреотти и Мауро Де Сантис. Выпускники итальянских консерваторий, гастролировавшие по Европе, Азии и США, и выступавшие в Римской опере, Ла Фениче и театре «Авалон». В 2020 году трио получило премию «Серебряная лоза» за лучшее оперное исполнение.
Стоимость билетов — от 2500 рублей. (6+)
«Майкл Джексон в исполнении струнного оркестра»
10 октября в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет трибьют-шоу «Майкл Джексон в исполнении струнного оркестра». Хиты короля поп-музыки от эпохи The Jackson 5 до последних дней исполнит струнный оркестр Hard Rock Orchestra.
Стоимость билетов — от 1800 рублей. (12+)
«Arctic Monkeys в исполнении струнного оркестра»
10 октября в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет трибьют-шоу Arctic Monkeys. Хиты от I Bet You Look Good on the Dancefloor и Old Yellow Bricks до Body Paint и Opening Night исполнит струнный оркестр Hard Rock Orchestra. Оригинальные исполнители в мероприятии не участвуют.
Стоимость билетов — от 1600 рублей. (12+)
Елка
11 октября в КЗ «Корстон» выступит певица Елка. В программе — хиты «Город обмана», «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Грею счастье», а также новые песни.
Стоимость билетов — от 4500 рублей. (12+)
«Хогвартс, Средиземье, Вестерос»
11 октября в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет концерт «Симфония трех миров. Хогвартс, Средиземье, Вестерос». Под мерцание тысячи свечей CGM Orchestra исполнит знаковые темы из «Гарри Поттера», «Игры престолов» и «Властелина колец», сопровождая их кадрами из фильмов на большом экране. В концерте участвуют 30 музыкантов.
Стоимость билетов — от 1600 рублей. (6+)
Постановки
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Последний день»
8 октября в Театре им. В. И. Качалова пройдет моноспектакль народной артистки России и Татарстана Светланы Романовой по стихам Марины Цветаевой. Спектакль — исповедь о времени, жизни и судьбе, построенная на стихах, письмах и дневниковых записях поэта. Точкой отсчета становится последний день поэта — день ее смерти в Елабуге.
Стоимость билетов — от 370 рублей. (12+)
«Омут»
9 октября в Казанском Театре Юного Зрителя покажут мистическую драму «Омут» режиссера Радиона Букаева по пьесе Ирины Васьковской. Действие разворачивается в коммунальной квартире, где живут несколько человек, связанных родственными и деловыми узами. У каждого есть скелеты в шкафах, которые рано или поздно откроются — даже если для этого придется вмешаться потусторонним силам. Спектакль, как утверждается, обращается к теме отцов и детей, а его сюжет вдохновлен классической русской литературой.
Стоимость билетов — от 400 рублей. (16+)
«Бал воров»
С 9 октября в Театре им. В. И. Качалова покажут комедию Жана Ануя «Бал воров» в постановке народного артиста Татарстана Ильи Славутского. Действие разворачивается в курортном городке Виши, где банда воров рассчитывает на крупную наживу, встретив эксцентричную английскую миллионершу Леди Хэф. Однако события идут совсем не по задуманному плану.
Стоимость билетов — от 100 рублей. (12+)
«Варшавская мелодия»
9 октября в центре «Созвездие-Йолдызлык» покажут драму «Варшавская мелодия». Действие начинается после Великой Отечественной войны: вернувшийся с фронта Виктор знакомится со студенткой Геленой, будущей камерной певицей. Он русский, она полька — они полюбили друг друга, но оказались заложниками обстоятельств: сначала в СССР запрещались браки с иностранцами, затем время и расстояние развели их.
Стоимость билетов — от 1500 рублей. (16+)
«Любовь и голуби»
11 октября в ТЮЗе им. Кариева покажут театрализованную версию легендарной комедии «Любовь и голуби». Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский. В основе сюжета — история Василия Кузякина, который после травмы на работе отправляется в санаторий, где знакомится с Раисой Идрисовной. Вернувшись, он оказывается перед выбором между новой страстью и прежней жизнью, где остались жена Надя, дети и голуби. Постановка — адаптация пьесы Владимира Гуркина, легшей в основу фильма Владимира Меньшова. (16+)
Стоимость билетов — от 1200 рублей. (16+)
Спорт
Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ
Хоккей
10 октября на «Татнефть Арене» «Ак Барс» встретится с череповецкой «Северсталью» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В прошлой встрече 16 марта «Ак Барс» уступил «Северстали» со счетом 2:4.
Стоимость билетов — от 1250 рублей. (0+)
Футбол
11 октября на «Ак Барс Арене» «Рубин» встретится с московским «Динамо» в рамках чемпионата России. Хедлайнером перед матчем выступит Анна Немченко. В прошлой встрече 22 апреля казанский клуб обыграл «Динамо» со счетом 1:0.
Стоимость билетов — от 400 рублей. (0+)