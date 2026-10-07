Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Елка, матчи «Рубина» и «Ак Барса, «Любовь и голуби» и Arctic Monkeys

Куда сходить и что посмотреть в Казани с 7 по 13 октября

Концерты

Певица Ёлка

Певица Ёлка

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Певица Ёлка

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

«От классики до рока»

8 октября в Филармонии им. Тукая выступит Государственный оркестр народных инструментов Татарстана под управлением Дмитрия Калинина. В программе — классические произведения, русские песни, авторские сочинения Калинина и мировые рок-хиты в фолк-рок аранжировках.

Стоимость билетов — от 600 рублей. (12+)

«Три тенора»

9 октября в ГБКЗ им. Сайдашева выступят «Итальянские теноры» — Джанлука Паганелли, Фабио Андреотти и Мауро Де Сантис. Выпускники итальянских консерваторий, гастролировавшие по Европе, Азии и США, и выступавшие в Римской опере, Ла Фениче и театре «Авалон». В 2020 году трио получило премию «Серебряная лоза» за лучшее оперное исполнение.

Стоимость билетов — от 2500 рублей. (6+)

«Майкл Джексон в исполнении струнного оркестра»

10 октября в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет трибьют-шоу «Майкл Джексон в исполнении струнного оркестра». Хиты короля поп-музыки от эпохи The Jackson 5 до последних дней исполнит струнный оркестр Hard Rock Orchestra.

Стоимость билетов — от 1800 рублей. (12+)

«Arctic Monkeys в исполнении струнного оркестра»

10 октября в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет трибьют-шоу Arctic Monkeys. Хиты от I Bet You Look Good on the Dancefloor и Old Yellow Bricks до Body Paint и Opening Night исполнит струнный оркестр Hard Rock Orchestra. Оригинальные исполнители в мероприятии не участвуют.

Стоимость билетов — от 1600 рублей. (12+)

Елка

11 октября в КЗ «Корстон» выступит певица Елка. В программе — хиты «Город обмана», «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Грею счастье», а также новые песни.

Стоимость билетов — от 4500 рублей. (12+)

«Хогвартс, Средиземье, Вестерос»

11 октября в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет концерт «Симфония трех миров. Хогвартс, Средиземье, Вестерос». Под мерцание тысячи свечей CGM Orchestra исполнит знаковые темы из «Гарри Поттера», «Игры престолов» и «Властелина колец», сопровождая их кадрами из фильмов на большом экране. В концерте участвуют 30 музыкантов.

Стоимость билетов — от 1600 рублей. (6+)

Постановки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Последний день»

8 октября в Театре им. В. И. Качалова пройдет моноспектакль народной артистки России и Татарстана Светланы Романовой по стихам Марины Цветаевой. Спектакль — исповедь о времени, жизни и судьбе, построенная на стихах, письмах и дневниковых записях поэта. Точкой отсчета становится последний день поэта — день ее смерти в Елабуге.

Стоимость билетов — от 370 рублей. (12+)

«Омут»

9 октября в Казанском Театре Юного Зрителя покажут мистическую драму «Омут» режиссера Радиона Букаева по пьесе Ирины Васьковской. Действие разворачивается в коммунальной квартире, где живут несколько человек, связанных родственными и деловыми узами. У каждого есть скелеты в шкафах, которые рано или поздно откроются — даже если для этого придется вмешаться потусторонним силам. Спектакль, как утверждается, обращается к теме отцов и детей, а его сюжет вдохновлен классической русской литературой.

Стоимость билетов — от 400 рублей. (16+)

«Бал воров»

С 9 октября в Театре им. В. И. Качалова покажут комедию Жана Ануя «Бал воров» в постановке народного артиста Татарстана Ильи Славутского. Действие разворачивается в курортном городке Виши, где банда воров рассчитывает на крупную наживу, встретив эксцентричную английскую миллионершу Леди Хэф. Однако события идут совсем не по задуманному плану.

Стоимость билетов — от 100 рублей. (12+)

«Варшавская мелодия»

9 октября в центре «Созвездие-Йолдызлык» покажут драму «Варшавская мелодия». Действие начинается после Великой Отечественной войны: вернувшийся с фронта Виктор знакомится со студенткой Геленой, будущей камерной певицей. Он русский, она полька — они полюбили друг друга, но оказались заложниками обстоятельств: сначала в СССР запрещались браки с иностранцами, затем время и расстояние развели их.

Стоимость билетов — от 1500 рублей. (16+)

«Любовь и голуби»

11 октября в ТЮЗе им. Кариева покажут театрализованную версию легендарной комедии «Любовь и голуби». Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский. В основе сюжета — история Василия Кузякина, который после травмы на работе отправляется в санаторий, где знакомится с Раисой Идрисовной. Вернувшись, он оказывается перед выбором между новой страстью и прежней жизнью, где остались жена Надя, дети и голуби. Постановка — адаптация пьесы Владимира Гуркина, легшей в основу фильма Владимира Меньшова. (16+)

Стоимость билетов — от 1200 рублей. (16+)

Спорт

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Хоккей

10 октября на «Татнефть Арене» «Ак Барс» встретится с череповецкой «Северсталью» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В прошлой встрече 16 марта «Ак Барс» уступил «Северстали» со счетом 2:4.

Стоимость билетов — от 1250 рублей. (0+)

Футбол

11 октября на «Ак Барс Арене» «Рубин» встретится с московским «Динамо» в рамках чемпионата России. Хедлайнером перед матчем выступит Анна Немченко. В прошлой встрече 22 апреля казанский клуб обыграл «Динамо» со счетом 1:0.

Стоимость билетов — от 400 рублей. (0+)

Влас Северин