Поезд «Рица» доставит туристов в Гагру 13 октября

Туристический поезд «Рица» 13 октября прибудет в Гагру, после чего пассажиры отправятся на экскурсии по Абхазии. Состав выедет из Москвы 10 октября. В рамках рейса туристы посетят Рицинский реликтовый национальный парк, Сухум и Новый Афон, пишет ТАСС.

По словам заместителя начальника пассажирской службы Абхазской железной дороги Эмира Агрбы, после прибытия в Гагру пассажиры вместе с гидами отправятся в Рицинский реликтовый национальный парк. В программу экскурсии входят «Медовый двор», Голубое озеро, дача Сталина, Молочный водопад, озеро Рица и смотровая площадка.

После экскурсии поезд продолжит движение до Сухума. В город туристы прибудут вечером. Для них предусмотрена пешеходная экскурсия по Сухуму.

На следующий день пассажиры отправятся в Новый Афон. Туристы увидят пещеру и Симоно-Кананитский монастырь, а также прогуляются по Приморскому парку до станции Псырцха. После реконструкции станция стала одной из главных достопримечательностей города.

Через два дня после прибытия в Абхазию поезд начнет обратный путь в Россию. Маршрут предусматривает следование через Сочи, Ростов-на-Дону и Азов. Конечной точкой маршрута станет Москва.

Поезд «Рица» совершит в этом году единственный рейс в Абхазию. Общая схема маршрута включает Москву, Новороссийск, Гагру, Сухум, Сочи, Ростов-на-Дону и Азов.

Мария Удовик