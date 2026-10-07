Защита экс-мэра Копайгородского обжаловала приговор

Защита бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины подала апелляционные жалобы на приговор суда. Жалобы зарегистрированы во вторник, следует из материалов, на которые ссылается издание «Известия».

Московский суд накануне приговорил Алексея Копайгородского к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его супруга Янина получила девять лет лишения свободы.

Копайгородские были признаны виновными в получении взяток, давлении на свидетелей, растрате и отмывании денег. Сумма взяток по делу составила 300 млн руб.

Помимо сроков лишения свободы суд постановил изъять у Алексея и Янины Копайгородских в пользу государства 440 млн руб. в качестве возмещения ущерба.

Также суд удовлетворил иск администрации Сочи к бывшему главе города. Копайгородского обязали выплатить 26 млн руб. в качестве компенсации ущерба, нанесенного городу.

По делу также был осужден Пасунько. Суд признал его виновным в принуждении свидетелей к даче ложных показаний. Остальные обвинения в его отношении не подтвердились.

Мария Удовик