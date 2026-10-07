Защита Копайгородских обжаловала сроки и взыскания по делу

Защита бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины обжаловала вынесенный им приговор. Апелляционные жалобы зарегистрированы в суде во вторник, сообщает «Известия» со ссылкой на материалы дела.

Суд приговорил Алексея Копайгородского к 15 годам заключения в колонии строгого режима, а его супругу Янину — к девяти годам лишения свободы.

Кроме назначенных наказаний, суд постановил изъять в пользу государства 440 млн рублей у Алексея и Янины Копайгородских в качестве возмещения ущерба. Еще 26 млн руб. бывший мэр Сочи должен выплатить по иску городской администрации. Эти средства определены судом в качестве компенсации ущерба, нанесенного городу.

Основанием для уголовного дела стали обвинения Копайгородских в получении взяток на сумму 300 млн руб., давлении на свидетелей, растрате и отмывании денег. Суд признал их виновными по этим статьям.

В рамках того же дела суд рассмотрел обвинения в отношении Пасунько. Его признали виновным в принуждении свидетелей к даче ложных показаний. Остальные обвинения, предъявленные ему, судом не подтвердились.

Приговор московского суда был вынесен накануне. На следующий день защита Алексея и Янины Копайгородских зарегистрировала апелляционные жалобы. В материалах, имеющихся в распоряжении «Известий», указано, что жалобы были поданы во вторник.

Мария Удовик