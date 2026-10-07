Турпоезд «Рица» 13 октября прибудет в Абхазию

Туристический поезд «Рица» прибудет в Абхазию 13 октября. Состав отправится из Москвы 10 октября и пройдет по маршруту Москва — Новороссийск — Гагра — Сухум — Сочи — Ростов-на-Дону — Азов — Москва. Этот рейс станет единственным для турпоезда в Абхазию в этом году, пишет ТАСС.

Как рассказал заместитель начальника пассажирской службы Абхазской железной дороги Эмир Агрба, в Гагре пассажиры выйдут на станции и вместе с гидами отправятся на экскурсию в Рицинский реликтовый национальный парк. После завершения экскурсии поезд продолжит движение до Сухума, куда туристы прибудут вечером.

В Рицинском парке туристы посетят «Медовый двор», Голубое озеро, дачу Сталина, Молочный водопад, озеро Рица и смотровую площадку.

Вечером в Сухуме для пассажиров проведут пешеходную экскурсию по городу. На следующий день программа продолжится в Новом Афоне и Сухуме.

В Новом Афоне туристы посетят пещеру и Симоно-Кананитский монастырь. Также в программу входит прогулка по Приморскому парку до станции Псырцха. После реконструкции она стала одной из главных достопримечательностей города.

Через два дня поезд отправится обратно в Россию. После Сочи состав проследует через Ростов-на-Дону и Азов, а затем вернется в Москву.

Мария Удовик