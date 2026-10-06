«Авангард» всухую проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

ХК «Авангард» проиграл «Автомобилисту» в регулярном матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) в пользу екатеринбуржцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Первую шайбу во втором периоде забросил Кейл Клэг. На 44-й минуте в составе «Автомобилиста» Александр Шаров продолжил наращивать преимущество команды, через несколько минут Александр Кадейкин забросил еще одну шайбу. В завершение матча четвертый гол в пустые ворота омичей забил Джесси Блэкер.

«"Автомобилист" вчистую переиграл нас. Первые пять минут мы смотрелись неплохо, имели большинство, но после этого нас полностью переигрывали. Вчера мы тренировались: возможно, ребята подсели, нам не хватало энергии и заряженности, разве что у тех, кто впервые вышел. Все, что я могу сказать: когда нет энергии, нельзя выиграть, нельзя хорошо защищаться, кататься, навязывать борьбу. Мы играли хорошо, но три гола пришли после потерь. Ждем возвращения Максима Лажуа, наш состав станет ровнее, постепенно это принесет нам результаты»,— прокомментировал итог встречи главный тренер омской команды Ги Буше.

По итогам 11 игр «Авангард» занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Авангард» проведет 8 октября с «Нефтехимиком».

Александра Стрелкова