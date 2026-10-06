Экипаж танкера «Афрамакс Рио» доставили на берег после атаки в акватории Сочи
Экипаж танкера «Афрамакс Рио», подвергшегося атаке безэкипажными катерами в Черном море, доставили на берег. На судне находились 23 человека, все они являются гражданами Индии. Об этом сообщили ТАСС в Минтрансе России.
«Экипаж спасен, доставлен на берег»,— сообщили в министерстве.
Танкер «Афрамакс Рио» с грузом нефти следовал под флагом Либерии. Судно подверглось атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря.
По предварительной информации, среди членов экипажа пострадавших нет. Все 23 человека были спасены и доставлены на берег.
В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. В Минтрансе сообщили, что приступить к тушению можно будет после снижения интенсивности горения.
В ведомстве также отметили, что имеющихся сил и средств достаточно для ликвидации последствий произошедшего.