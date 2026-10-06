В Сочи ограничили доступ к морю после возгорания «Афрамакс Рио»

В Сочи временно ограничили доступ к морским набережным и пляжным территориям после возгорания танкера «Афрамакс Рио» в Черном море. Жителей и гостей города призвали не посещать закрытые территории до официального решения об их открытии. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

По его словам, под руководством главы города состоялось заседание оперативного штаба, в который вошли представители силовых ведомств, специалисты МЧС России, Росгидрометцентра города и Роспотребнадзора.

По информации Минтранса России, танкер «Афрамакс Рио», перевозивший груз нефти под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажными катерами. Экипаж судна насчитывал 23 человека. Все члены экипажа спасены, по предварительной информации, пострадавших нет.

Сейчас в акватории Черного моря продолжается открытое горение. Тушение можно будет начать после снижения интенсивности горения. При этом Росгидрометцентр проводит оперативный расчет направления продуктов горения.

Качество воздуха и воды в городе контролирует автоматический пост. Рано утром специалисты проведут подробный анализ и визуальный контроль ситуации.

«Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии»,— сообщил Андрей Прошунин, говоря о морских набережных и пляжных территориях.

Городской оперативный штаб координирует действия служб, оценивает обстановку и принимает необходимые меры для ликвидации горения.

Мария Удовик