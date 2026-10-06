В Сириусе отчитались о состоянии воздуха после возгорания судна с нефтью

Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на федеральной территории Сириус после возгорания танкера в Черном море остаются кратно ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) и не представляют угрозы для здоровья. Об этом сообщил глава Сириуса Дмитрий Плишкин в своем MAX-канале.

По данным мониторинга состояния атмосферного воздуха, превышений ПДК на территории Сириуса не зафиксировано. Концентрации загрязняющих веществ остаются на уровне, который не представляет угрозы для здоровья населения.

Ранее Дмитрий Плишкин сообщил о возгорании танкера в акватории Черного моря. В связи с произошедшим власти временно закрыли пляжи Сириуса для отдыхающих. Состояние воды и воздуха на территории федеральной территории находится под постоянным мониторингом.

В Минтрансе России сообщили, что танкер с грузом нефти, следовавший под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажными катерами. Экипаж судна состоял из 23 человек. Все члены экипажа были спасены, по предварительной информации, пострадавших нет.

На данный момент в акватории Черного моря продолжается открытое горение нефти. К тушению планируется приступить после снижения интенсивности горения, когда станет возможным безопасное приближение спасательных судов к танкеру.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Сириусе продолжается. По имеющимся данным, концентрации загрязняющих веществ остаются кратно ниже установленных предельно допустимых значений.

Мария Удовик