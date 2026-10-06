Минтранс: экипаж атакованного в акватории Сочи танкера «Афрамакс Рио» спасли

Министр транспорта России Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио» у побережья Черного моря. Судно с грузом нефти подверглось атаке безэкипажными катерами. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Танкер «Афрамакс Рио» следовал под флагом Либерии. На борту находился экипаж из 23 человек, все они являются гражданами Индии. По предварительной информации Минтранса, экипаж спасен, пострадавших нет.

В настоящее время в акватории Черного моря продолжается открытое горение нефти. Приступить к тушению пожара пока невозможно. Спасательные суда смогут безопасно приблизиться к танкеру после снижения интенсивности горения.

«Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером»,— сообщили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что имеющихся сил и средств достаточно для ликвидации последствий произошедшего.

Мария Удовик