Главные новости за 6 октября. Кавказ

В поселке Мамедкала 52 семьи, пострадавшие от паводка, получили ключи от новых домов. В Дагестане на капитальный ремонт жилья пострадавшим уже перечислено более 200 млн руб., одобрено свыше 100 сертификатов на строительство новых домов.

Более 340 млн руб. планируется направить до конца 2026 года на развитие агропромышленного комплекса Северной Осетии. Средства предусмотрены в рамках господдержки.

В Ставропольском крае началась активная фаза сева озимых культур. Хозяйства уже засеяли около 180 тыс. га, или 9,2% от запланированного объема. Основные работы ведутся практически во всех округах региона.

В январе — сентябре 2026 года Карачаево-Черкесию посетили более 2,315 млн туристов — на 11,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Региональные власти рассчитывают, что за весь год число гостей превысит 2,5 млн.

Дина Гусейнова стала врио заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства республики. До перехода в администрацию она работала в прокуратуре.

В Кисловодске открыть культурный конгресс-центр «Россия» планируют в декабре 2026 года. Площадь центра составит более 38 тыс. кв. м.