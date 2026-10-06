Глава СКР затребовал доклад по делу о серийных убийствах в Оренбуржье

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Оренбургской области Владимиру Зудерману представить доклад о результатах расследования серии убийств, которые были совершены на территории региона. Как сообщает пресс-служба ведомства, поводом для этого стал сюжет на федеральном канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Накануне в эфире обсуждалось дело мужчины, который по приговору суда был приговорен к длительному сроку лишения свободы. Однако родственники убитых не согласны с приговором и считают, что осужденный может быть причастен к другим преступлениям, в том числе в иных регионах России.

По данным фактам следственные органы СК России по Оренбургской области ранее расследовали уголовное дело по п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство шести лиц, сопряженное с изнасилованием). Господин Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования и проверить доводы, прозвучавшие в телепередаче.

Имя преступника в ведомстве не назвали, однако накануне в программе Андрея Малахова обсуждалось дело Бугурусланского маньяка, который ранее был приговорен к 18 годам лишения свободы за серию жестоких убийств девушек и женщин. Приговор был вынесен 18 июня 2026 года.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Технологии достали маньяка из прошлого».

Яна Вежлева