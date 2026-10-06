Главные новости за 6 октября. Ростов-на-Дону и область

Апелляционная инстанция Ростовского областного суда признала приговор бывшему главе администрации Волгодонска Юрию Мариненко законным и соразмерным тяжести совершенного, оставив его без изменения.

Тарифы на электричество в Ростовской области вырастут на 14,4% с июля 2027 года. Тариф на электроэнергетику увеличится на 14,4%. Стоимость природного газа на оптовом рынке повысится на 10,4%, его транспортировка подорожает на 12,4%. Тепловая энергия прибавит в цене 10,2%, водоснабжение — 9,4%, водоотведение — 9%.

Глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Юлия Мищук освобождена от должности по собственному желанию.

Арбитражный суд Ростовской области признал ничтожным внешнеторговый контракт ростовского ООО «Гринвэй» с грузинской компанией «Джорджиан Паласа».

«Росморпорт» объявил закупку на выполнение изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту эллинга в морском порту Таганрог. Начальная максимальная цена договора составляет 42,7 млн руб.

Донские казаки с 2024 года обнаружили более 1,8 тысяч БПЛА.