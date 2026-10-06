В акватории Черного моря у Сочи загорелся танкер

В акватории Черного моря вблизи Сочи произошло возгорание танкера. В целях безопасности пляжи федеральной территории «Сириус» временно закрыли для отдыхающих. Об этом сообщил глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.

«В акватории Черного моря произошло возгорание танкера. В целях обеспечения безопасности граждан пляжи Сириуса будут временно закрыты»,— написал Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.

По его словам, на территории Сириуса организован постоянный мониторинг состояния воды и воздуха. Контроль проводится совместно с Росгидрометом.

Ранее в местных средствах массовой информации появились видеозаписи с горящим судном в акватории Черного моря. По данным местных изданий, возгорание происходило напротив центральной части Сочи.

Администрация Сириуса не уточнила в сообщении обстоятельства возгорания танкера и продолжительность ограничений на посещение пляжей. На данный момент пляжи федеральной территории закрыты для отдыхающих в целях обеспечения безопасности граждан.

Мария Удовик