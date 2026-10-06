В Сириусе временно закрыли пляжи из-за возгорания танкера

Пляжи федеральной территории «Сириус» временно закрыли для отдыхающих после возгорания танкера в акватории Черного моря вблизи Сочи. Об этом сообщил глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.

«В целях обеспечения безопасности граждан пляжи Сириуса будут временно закрыты»,— написал глава администрации в Telegram-канале.

По словам Дмитрия Плишкина, специалисты ведут постоянный мониторинг состояния воды и воздуха. Наблюдение осуществляется совместно с Росгидрометом.

Возгорание танкера произошло в акватории Черного моря вблизи Сочи. Ранее в местных СМИ были опубликованы видеозаписи с горящим судном. По данным местных изданий, возгорание происходило напротив центрального Сочи.

В администрации Сириуса не сообщили о сроках действия ограничений на посещение пляжей. Решение о временном закрытии принято в целях обеспечения безопасности отдыхающих. Состояние воды и воздуха на территории контролируется совместно с Росгидрометом.

Мария Удовик