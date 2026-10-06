Главные новости за 6 октября. Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края отказал «РТ-Инфраструктурным проектам» во взыскании 96,1 млн рублей с сочинского «Водоканала» и удовлетворил встречный иск коммунальщиков. С подрядчика взыскали 2,2 млн руб. неотработанного аванса, проценты и расходы на экспертизу, поскольку стоимость качественно выполненных работ оказалась меньше полученного аванса.

С 15:00 17 ноября до 15:00 19 ноября полностью прекратят движение всех поездов на участке Лазаревская—Сочи из-за масштабного обновления инфраструктуры. Часть поездов дальнего следования пойдет до Туапсе и Лазаревской, еще 20 рейсов — по измененным маршрутам, а 47 отменят; изменения затронут и электрички.

Около 40 из 96 км береговой линии Сочи находятся под угрозой разрушения, а ежегодный дефицит пляжеобразующего материала достигает 31 тыс. кубометров. Глава города Андрей Прошунин заявил о необходимости комплексных решений по защите побережья, рассчитанных на десятилетия вперед.

Осенью в Краснодарском крае снизились цены на санаторные путевки: десятидневка с лечением на двоих начинается от 50–60 тыс. руб., а самые доступные варианты — в Анапе, где отдых может быть в полтора-два раза дешевле, чем в Сочи и Геленджике. В Сочи бюджетные предложения также есть, но эксперты советуют сравнивать конкретные санатории с сопоставимым набором услуг, учитывая, что дешевые номера на праздники и школьные каникулы уже заканчиваются.

9 октября во всех районах Сочи пройдет федеральная проверка систем оповещения: в 10:40 включат сиренно-речевые сигналы «Внимание всем!», а в 10:43 перехватят теле- и радиотрансляцию. Жителей просят следить за SMS, уведомлениями «МЧС России» и сообщениями в канале главы города, так как во время проверки могут поступить сигналы о реальных угрозах.