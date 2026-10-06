Главные новости за 6 октября. Новороссийск

В Анапе предлагают самые дешевые санаторные путевки в Краснодарском крае: отдых с лечением там в полтора-два раза дешевле, чем в Сочи и Геленджике, а десятидневка на двоих в регионе начинается от 50–60 тыс. рублей. Сезонное снижение цен в 2026 году началось уже в сентябре, но дешевые номера на школьные каникулы и праздники уже заканчиваются.

Краснодарский краевой суд заменил условный срок жителю Новороссийска Игорю Зятнину на реальный — 7 лет колонии общего режима по делу о 27 эпизодах мошенничества на 13,2 млн рублей. Зятнин взят под стражу в зале суда, приговор вступил в законную силу.

9 октября с 10:40 в Новороссийске пройдет проверка системы оповещения населения, дату перенесли с 7 октября. В 10:43 прервут теле- и радиовещание, а жителей просят следить за SMS, уведомлениями «МЧС России» и сигналами сирен, так как не исключены сообщения о реальных угрозах.

Температура Черного моря у берегов Новороссийска, Анапы, Геленджика и Туапсе утром 6 октября держится на уровне +20 градусов. В Азовском море вода холоднее — от +16 до +17 градусов, но к выходным воздух на побережье может прогреться до +27.

Следственный отдел по Анапе направил в суд дело 22-летнего местного жителя, признанного виновным в применении насилия к полицейскому (ч. 2 ст. 318 УК РФ). За удары по голове сотрудника, пытавшегося пресечь противоправные действия его знакомого, суд назначил ему 1 год колонии общего режима.

По состоянию на 18:00 6 октября в Новороссийске топливо отпускают 30 АЗС, но с ограничениями — только в бак и не более 30–60 литров на автомобиль. АИ-100 нет в наличии, АИ-95 доступен на 4 АЗС, АИ-92 — на 7, дизтопливо — на всех 30; еще 5 заправок временно не работают.